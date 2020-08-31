Рассекречен архив госбезопасности Беларуси о зверствах украинских националистов

С января 43-го по июль 51-го, то есть даже после Победы — сотни фактов террора, политических расправ и убийств мирных жителей. В общей сложности подпольные формирования ОУН/УПА на территории Белоруссии к лету 44-го насчитывали 14 тысяч человек.

Самые бесчеловечные злодеяния — на совести карателей 118г-го, а чуть позже — 63-го полицейского батальона, сформированного гитлеровцами в Киеве.

Командир — бывший петлюровец Смовский. Начштаба — Васюра.

Вот протоколы допроса некоего Степана Сахно, киевлянина. Он подробно рассказывает о карательной операции в Хатыни. О том, как заталкивали людей в сарай. О том, как жгли. Живьём. Расстреляны и сожжены живьём 149 человек, из них 43 женщины и 79 детей.

Переодетые в советскую форму бандеровцы уничтожали мирное население.

Очень примечательный документ «Електронного архіву українського визвольного руху» из архива заместителя Стефана Бандеры во время его пребывания в Целленбау, одного из создателей УПА, штатного сотрудника ЦРУ и творца ее «подкрышной» организации «Пролог» — Миколы Лебедя.

Здесь документально разоблачается миф о переодетых энкаведешниках. Все было, как и свидетельствует бандеровский документ, ровно наоборот. Члены УПА, переодетые в советскую военную или милицейскую форму терроризировали мирное население с целью запугать перед советской властью.

Напомню также о советских архивных документах, подтверждающих эти страшные факты:

С продвижением фронта вглубь территории Украины, от командиров частей и соединений Красной армии стали поступать сообщения, что националистические банды, действующие в районах западных областей УССР, часто прибегают к маскировке, и совершают нападения на сёла под видом советских партизанских отрядов.

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.930, л.11-22.)

Эту же информацию подтверждали и сами партизаны. Более того, как докладывал командир Ровенского партизанского соединения №1 В.Бегма, имеется ряд случаев, когда националисты под видом партизан в порядке помощи получают в частях Красной Армии вооружение и боеприпасы. «Красная Армия довольно охотно помогает партизанским отрядам, — писал он в донесении 5 февраля 1944 г., — но некоторые командиры частей еще не поняли этой провокации, проводимой националистами».

(ЦГАООУ, ф.62, оп.1, д.1517, л.127.)

Подобные провокации вводили в обман не только красноармейцев, принимавших бандеровцев за своих, но и, что главное, местное население.

К примеру, в феврале 1943 года, отряд бандеровцев, переодетых советскими партизанами, ввёл таким образом в заблуждение жителей села Парослое Сарненского района Ровенской области, которые весь день угощали банду, а вечером бандеровцы устроили резню. Всего было уничтожено 173 человека, удалось спастись лишь двум селянам, которые оказались завалены трупами, и 6-ти летнему мальчику.

Позднейший осмотр показал исключительную жестокость, с которой была совершена бойня. С нескольких человек сняли кожу, женщин насиловали, а после отрезали груди, носы, уши, выкалывали глаза и отрезали головы. Затем «борцы за нэзалэжну» устроили пьянку в доме местного старосты. После ухода банды, среди разбросанных на столе бутылок из-под самогона и остатков еды, был найден 12-ти месячный младенец, прибитый ножом к столу, во рту которого торчал недоеденный огрызок квашенного огурца.

(Jozef Turowski і Wladystaw Siemiaszko: «Zbrodnie nacjonalistow ukrainskich dokonane na ludnosci polskiej na Wolyniu 1939-1945». — Варшава, 1990, стр. 22)

Эти данные польских историков подтверждаются и советской стороной. Как докладывал 13 февраля 1944 г. командующий войсками 13 Армии генерал-лейтенант Н.П.Пухов, «население почти всех сёл сильно напугано действиями «бандеровцев», которые творят свои преступления часто под видом советских партизан. Поэтому в разговоре с нами неохотно дают показания, часто смешивают с партизанами, заявляя, что и те и другие грабят».

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.930, л.32-38.)

Однако, провокационными «переодеваниями» в советских партизан дело не ограничилось.

С приходом Красной армии на территорию Западной Украины в донесениях армейского командования всё чаще стали фиксироваться случаи, когда бандеровцы не только нападают на мелкие отряды красноармейцев и одиночных бойцов, отставших на марше от своих частей, но и снимают с убитых одежду, забирают ордена и медали. Об этом же писал в своих воспоминаниях командующий 1-й Гвардейской танковой армией генерал-полковник М.Е.Катуков: «Бродили в районе банды бандеровцев. Бродили под видом обычных крестьян, так что трудно было разгадать, кто они такие. Нападали на отдельных бойцов. Убивали, забирали оружие, обмундирование, документы».

(Катуков М.Е. На острие главного удара. — М.: Воениздат, 1974, стр. 312)

Стоит добавить, что эта тенденция сохранялась и после окончания войны.Как докладывал 28 декабря 1945 г. генерал-майор Л.И.Брежнев, в то время начальник политуправления Прикарпатского военного округа, «большинство случаев нападений бандитов совершено именно на одиночных военнослужащих во время их передвижения по селам, безлюдным дорогам или в ночное время в селах на квартирах. Многие из случаев нападений совершены бандитами в ноябре. Пользуясь элементом внезапности и превосходства в силах — нападение нескольких на одного — бандиты добивались успеха. Цель многих таких нападений — добывание оружия, обмундирования, документов, орденов и т. п…

В 24.00 29 ноября в селе Залесье Снятинского района группа бандитов внезапно напала на ефрейтора Куприхина из 88 ОДЭБ. Бандиты огнем из 3-х автоматов тяжело ранили Куприхина, сняли с него гимнастерку, отобрали медаль «За боевые заслуги», гвардейский значок и автомат. Тяжело раненый Куприхин не смог сопротивляться…

13 ноября в центре с. Поцикув лейтенант Козырев, рядовые Никитин и Карпунин из 223 зенного артилерийского полка были обстреляны из-за изгороди автоматным огнем. Бандиты убили лейтенанта Козырева и рядового Никитина. … Выяснилось, что с лейтенанта Козырева бандиты сняли обмундирование, взяли пистолет и документы, а с красноармейца Никитина сняли шинель и ботинки…

Младший лейтенант Фатеев и старшина Карев охраняли подсобное хозяйство 295 СП в селе Висневце. Командир роты направил их в соседнее село Майдан Средний в 1,5 км от села Висневце за кузнецом. Возвращаясь обратно, Фатеев и Карев были внезапно обстреляны на окраине села. Бандиты убили Фатеева и тяжело ранили Карева. Кое-как ползком он добрался до роты. На место происшествия выехало 2 подвижных группы. Установили, что бандиты зверски изуродовали лейтенанта Фатеева, сняли с него обмундирование, забрали автомат и револьвер…

Рядовые Вычелат и Булягин из 565 СП 7 ноября возвращались из служебной командировки и по приказанию лейтенанта Беляева пошли в село Делятин за сеном для лошадей. Оба зашли в дом местной жительницы Гуляк, обещавшей продать сено. Группа бандитов до 15 человек напала на этот дом и убила обоих рядовых, хозяйку дома и ее 14-тилетнюю дочь. Оставшаяся в живых вторая 17-тилетняя дочь гражданки Гуляк рассказала, что один из рядовых был сначала ранен, а затем расстрелян бандитами. Бандиты забрали у убитых документы, 3 медали «За отвагу» и 2 карабина…

Около села Добромысль 21 ноября в 16.00 банда напала на группу бойцов 142 отдельного кабельного шестового батальона связи. Бандиты убили рядового Ульяновского и ранили ефрейтора Мочанова, забрали повозку, карабин с 90 патронами, ордена и документы убитого и увезли его труп».

А далее Леонид Ильич обратил внимание на одну довольно характерную деталь: «В ликвидированных бандах часть бандитов оказалась в форме военнослужащих Красной Армии, с орденами и медалями… В числе убитых 1 бандит был в форме майора РККА с орденом Славы 3-й степени. Другой бандит — в форме старшего лейтенанта РККА, одетый в обмандирование и с орденами, принадлежащими пропавшему без вести 7 ноября с. г. командиру батареи 465 СП лейтенанту Филиппову… »

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.2958, л.1-20.)

Через месяц, в другом своём донесении Брежнев вновь вернулся к вопросу воровства обмундирования и наград:

«Зарегистрирован ряд новых нападений на одиночных бойцов, офицеров, советский и партийный актив. В селе Хомчин — 18 км южнее г. Коломыя — 10 января бандиты убили Косовского райвоенкома капитана Захарова и начальника 3-й части этого РВК Акулова. Бандиты ограбили убитых офицеров, унеся их оружие, документы и одежду.

Гарнизон села Подпечеры под командой начальника капитана Чертенкова, производя прочесывание села вступил в бой с бандой. В бою были убиты 3 бандита. Среди них бандит Стадии Михаил Дмитриевич — районный руководитель по кличке «Юра». По документам, найденным у него, установлено, что он в свое время убил заместителя начальника политотдела 38 армии полковника Голубева. У Стадина были найдены партийный билет на имя Ирины Дмитриевны Титарчук, кандидатская карточка на имя Сурика Оганесян, 12 комсомольских билетов, более 100 красноармейских книжек, орден Отечественной войны 2-й степени, 2 ордена Славы 3-й степени, медаль «За отвагу», 2 медали «За боевые заслуги» и медаль «За победу над Германией»».

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.2958, л.21-30.)

Со своей стороны, управление контрразведки «СМЕРШ» 1-го Украинского Фронта и управления НКВД западных областей УССР докладывали, что при проведении операций по ликвидации националистических бандформирований, во вскрытых бандеровских схронах и бункерах их сотрудники также находят в больших количествах советские ордена, медали, форму и красноармейские книжки. К примеру, при ликвидации проводника ОУН Карпатского края Я.Мельника – «Роберта» 1 ноября 1946 года, в его схроне на горе Яворина Болеховского района Станиславской области, чекисты обнаружили 28 орденов и медалей СССР, 11 партбилетов, 9 кандидатских карточек, 30 комсомольских билетов, 180 военных билетов, 55 красноармейских книжек, 78 советских паспортов и др. документы.

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.2961, л.139-143.)

Зачем понадобились бандеровцам в таком количестве советская военная форма и ордена? Ответ пришёл очень скоро.

Из сообщения управления контразведки «СМЕРШ» 1-го Украинского Фронта.

15 февраля 1944 г. в районе села Микулино, в 16 км от гор. Ровно, была установлена действующая бандгруппа, одетая в форму военнослужащих, которая похитила бойца саперного батальона 121 ГГСД Кофтуна и увела его в неизвестном направлении.

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.930, л.56.)

Из сообщения Волынского обкома КП(б)У (март 1944 года).

В селе Сильно Цуманского района появилась банда в количестве 30 чел. в форме советских военнослужащих, которая оставила в сельсовете приказ от имени «Революционного трибунала», запрещающий являться на приписку и угрожающий расправой тому «Как изменника Родины». Также, приказы они расклеили на постройках села.

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.930, л.133-137.)

Из сообщения Ровенского обкома КП(б)У (апрель 1944 года).

В ночь на 10 апреля группа лиц в военной форме, вооруженных автоматами, гранатами и винтовками, сделала налет на сельсовет села Плоски Ровенского района. При налете забраны списки и описи имущества хозяйств, денежные документы и квитанции по расчету с крестьянами по госпоставкам, а также 1753 рубля денег, предназначенных для расчета за сданный хлеб и другие продукты по госпоставкам.

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.890, л.41-46.)

Из сообщения Тернопольского обкома КП(б)У (апрель 1944 года).

13 апреля 1944 г. бандгруппа в количестве 15-ти человек, вооруженная винтовками и пулеметом, одетые в форму красноармейцев, явилась в село Снегиревка Вишневецкого района Тернопольской области, убила председателя сельсовета и вырезала всю его семью. А 26 апреля бандгруппа «Морозенко» прибыла в село Котляровское Педеркальского района, забрала председателя и секретаря сельсовета и повесили их в лесу за то, что они не выполнили приказа бандитов «Морозенко» о мобилизации жителей села Котляревское в УПА.

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.930, л.190-198.)

Из сообщения управления контразведки «СМЕРШ» 1-го Украинского Фронта.

10.11.1944 года в с. Коловерть Ровенской области был убит заместитель председателя сельсовета Веремко Василий Николаевич при следующих обстоятельствах. Ночью на квартиру Веремко вошли двое неизвестных, одетых в форму военнослужащих Красной Армии; предъявив ему документы, что они являються работниками отдела контрразведки «СМЕРШ», потребовали от него выделить в их распоряжение две пароконные подводы. В процессе беседы бандиты предложили Веремко помогать им в выявлении бандеровцев. Получив от него согласие, они вывели Веремко на окраину села и там его убили, оставив записку следующего содержания: «Внимание! Такое наказание постигнет каждого выслужника, доносчика и агента НКВД, который своей подлой работой будет вредить украинской националистической революции».

(ЦГАООУ, ф.1, оп.23, д.930, л.166-170.)